Straty z pandemii odrobione

Turystyce udało się odbudować

- Słyszeliśmy, jak znacząco pandemia wpłynęła na turystykę i w ogóle na gospodarkę europejską. Dane pokazują, że przynajmniej turystyce udało się odbudować po covidzie - powiedział na konferencji prasowej ekspert od sektora turystycznego Christophe Demunter. Najwyraźniej widać odbicie na rynku najmu krótkoterminowego świadczonego przez działające na terenie całej UE platformy internetowe. Eurostat nawiązał współpracę z serwisami: Airbnb, Booking, Expedia i Tripadvisor. Firmy te cztery razy w roku dzielą się z europejskim urzędem swoimi danymi, a ten następnie je łączy i przekazuje dalej do krajów członkowskich. Simon Bley z Eurostatu podkreślił, że po raz pierwszy w historii to urząd przekazuje dane do krajów członkowskich, a nie na odwrót. Zgodnie z danymi przekazanymi przez platformy w 2023 roku zarezerwowano za ich pośrednictwem 719 mln noclegów, co oznacza wzrost o 20 proc. w stosunku do 2022 roku. Wynik za zeszły rok przebija też o blisko 30 proc. ten z 2019 roku, kiedy to wykupionych zostało za pośrednictwem czterech serwisów internetowych 512 mln noclegów.