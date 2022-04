"Konsekwencje finansowe będą nie do oszacowania". Największe biuro podróży w Polsce o planie rządu

Kryzys w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwa. Rząd określił w rozporządzeniu 32 lotniska priorytetowe, do i z których w pierwszej kolejności mają się odbywać loty w przyszłym miesiącu. "Jeśli ono wejdzie w życie, to miejsca na loty czarterowe z Warszawy z pewnością nie będzie, a to właśnie stąd ruch czarterowy jest najbardziej intensywny" - poinformował TVN24 Biznes Piotr Henicz, wiceprezes Biura Podróży ITAKA i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (PIT).

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym. Wynika z niego, że w maju lotniska w Warszawie i Modlinie będą działały od godz. 9.30 do 17.00. Oznacza to, że operacje lotnicze będą mogły być wykonywane wyłącznie między tymi godzinami, przy założeniu, że w tym czasie zostaną zapewnione służby żeglugi powietrznej.

"W związku z tym, że w czasie przewidywanej pracy lotnisk (od 9.30 do 17.00) w ciągu godziny może się odbyć do 24 operacji lotniczych (start i lądowanie), to dziennie będzie można zrealizować do 180 operacji lotniczych" - wynika z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

W rozporządzeniu wymieniono 32 kierunki priorytetowe, do i z których w pierwszej kolejności mają się odbywać loty w przyszłym miesiącu. Będą one obsługiwane przez jednego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danej trasie w latach 2019-2021. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 maja.

"W opublikowanym rozporządzeniu, które traktujemy wyłącznie jako plan awaryjny, wyraźnie kładzie się nacisk na połączenia ze stolicami, korytarze humanitarne czy utrzymanie bezpieczeństwa państwa. Jeśli ono wejdzie w życie, to miejsca na loty czarterowe z Warszawy z pewnością nie będzie, a to właśnie stąd ruch czarterowy jest najbardziej intensywny" - poinformował TVN24 Biznes Piotr Henicz, wiceprezes Biura Podróży ITAKA i wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (PIT).

ITAKA to największe biuro podróży w Polsce. Jak możemy przeczytać na stronie firmy, z biurem wyjechało na wakacje w ostatnich latach ponad dziewięć milionów klientów. Do czołowych biur podróży w Polsce należą również TUI Poland i Rainbow.

Konflikt w PAŻP

Jak podkreślił Piotr Henicz, branża nadal liczy na osiągnięcie porozumienia między kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej a Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Czasu jest jednak coraz mniej. Z końcem kwietnia z pracy ma odejść 136 warszawskich kontrolerów.

"Branża turystyczna chce wierzyć w zdrowy rozsądek skonfliktowanych stron. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, konsekwencje finansowe, społeczne i wizerunkowe będą nie do oszacowania i mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani są tego w pełni świadomi" - zaznaczył Henicz.

Na razie nie wiadomo, jakie kroki podejmie biuro podróży, gdyby finalnie nie zażegnano kryzysu w PAŻP do końca kwietnia. "Na dzisiaj nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co zrobimy w takim wypadku. Jako touroperator nie możemy aktualnie wykonać żadnego ruchu. Jest zbyt dużo niewiadomych, nie wiemy, co postanowią przewoźnicy; czy połączenia zostaną anulowane, czy przekierowane do innego portu lotniczego, co na większą skalę jest skomplikowanym zadaniem logistycznym" - zauważył Piotr Henicz.

"Pragnę także podkreślić, że głęboko ubolewam, iż niezależnie od naszych najlepszych intencji klienci biur podróży narażeni są na stres i niepewność, które w żadnym wypadku nie powinny być emocjami towarzyszącymi wymarzonym wyjazdom na wakacje" - dodał wiceprezes PIT.

Wysłaliśmy również pytania do biur podróży Rainbow i TUI, ale do momentu opublikowania artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie planowanych ograniczeń w ruchu lotniczym.

Kalendarium kryzysu w PAŻP

