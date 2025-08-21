Zysk Orlenu w górę

Grupa Orlen wypracowała w pierwszym półroczu 2025 roku zysk netto w wysokości niemal 6 miliardów złotych - o ponad 3 miliardy złotych więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Takie dane koncern przedstawił w opublikowanym w czwartek raporcie okresowym.

Wynik netto Grupy Orlen osiągnął 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł rok do roku - przekazał koncern w raporcie giełdowym za pierwsze półrocze 2025 roku.

Inwestycje w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. wyniosły blisko 14 mld zł i obejmowały strategiczne projekty rozwojowe, wspierające transformację energetyczną.

Fąfara: wypracowaliśmy wysokie zyski

- Za nami bardzo dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wysokie zyski. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze zobowiązania. Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata. Zwiększamy bezpieczeństwo, kontynuując wielkie inwestycje w energetyce - poinformował prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak podkreślił, efektem tych działań są kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim, skąd w przyszłym roku popłynie czysta energia elektryczna.

- Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię - dodał Fąfara. Zaznaczył też, że "od lipca 7 mln Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 procent rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności w skali roku".

- Prowadzimy biznes odpowiedzialnie, utrzymując zaufanie rynku - oświadczył prezes Orlenu.

Dywidenda

Magdalena Bartoś, wiceprezeska Orlenu ds. finansowych, zauważyła, że 1 września Orlen wypłaci akcjonariuszom dywidendę - najwyższą w historii. Dywidenda za 2024 r. wyniesie 6 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 7 mld zł. Dniem dywidendy był 14 sierpnia br.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: PAP