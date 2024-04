Zmiany w sprawie konfiskaty auta. Jest projekt

Do Rządowego Centrum Legislacji trafił projekt nowelizacji Kodeksu karnego i innych ustaw, mający wprowadzić modyfikację przepisów nakazujących przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę pod wpływem alkoholu. Regulacja została uchwalona 7 lipca 2022 r., a w życie weszła 14 marca 2024 r.

Dotyczyły one w szczególności zasadności obligatoryjności orzekania przepadku pojazdów, zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności reakcji prawnokarnej oraz konstytucyjnym standardem równości wobec prawa.

Konfiskata samochodu. Jakie zmiany

"Regułą powinno być tworzenie regulacji karnych zawierających unormowania o charakterze fakultatywnym, gwarantujących swobodę uznania sędziowskiego i zindywidualizowane dostosowanie sankcji do czynu" - czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo MS chce usunięcia możliwości orzeczenia przepadku pojazdu, gdy jest to niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie. Również, gdy pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy.

Za co grozi konfiskata samochodu

- powodował wypadek, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 1 promil, - prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 1,5 promila, - prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów, albo gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości.