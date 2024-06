Wzrost płacy minimalnej. "Decyzja musi zapaść do jesieni"

Chodzi o zapowiedź szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, aby najniższa krajowa wynosiła 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ministra przekazała pod koniec maja, że informacja o projekcie została już przekazana do wykazu prac legislacyjnych rządu. Obecnie najniższa krajowa to 52 proc. przeciętnej płacy.

Zmiana przepisów jest konieczna z powodu obowiązku wdrożenia przez Polskę dyrektywy unijnej ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka 'orientacyjnych wartości referencyjnych'. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym).

Płaca minimalna w Polsce. Jak będzie wyliczana w kolejnych latach?

- Nic nie wskazuje na to, aby miało tutaj dojść do jakiegoś opóźnienia. W tej chwili dyskutujemy o szczegółach zapisów tej ustawy w odpowiednich gremiach, także w Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów – przekazała. Dziamianowicz-Bąk.

Podkreśliła, że nie ma sporu, co do konieczności wdrażania przepisów unijnych. - Nie ma także i nigdy nie było sporu co do tego, na jakich zasadach będzie wprowadzona płaca minimalna w 2025 r. To się odbędzie na podstawie obowiązujących przepisów – na podstawie obecnej ustawy, zgodnie z obowiązującymi procedurami – sprecyzowała Dziemianowicz-Bąk.