Jak propozycje z Polskiego Ładu pomogą rodzinom? Minister wyjaśnia

Polski Ład to nowe instrumenty, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodzin - by dać im stabilizację. W ten sposób chcemy inwestować w przyszłość - uważa minister rodziny Marlena Maląg. W Rzeszowie rozpoczęła się debata "Rodzina i dom w centrum życia", podczas której poruszane są propozycje społeczne z Polskiego Ładu.

"To jest nasza silna inwestycja w przyszłość"

Minister Maląg podkreśliła, że od ponad 6 lat rząd tworzy dobry czas dla polskich rodzin. Przypomniała, że w tym czasie udało się zrealizować m.in. programy Rodzina 500 plus i Dobry start.

Szefowa MRiPS wskazywała, że dzięki tym działaniom zmieniła się sytuacja finansowa polskich rodzin. - Te działania są kontynuowane. Polski Ład wprowadza kolejne instrumenty i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzin, aby dać stabilizację, aby podnieść godność rodziny, bo rodzina jest fundamentem. To jest nasza silna inwestycja w przyszłość - powiedziała Maląg.

Dodała, że inwestowanie w rodzinę to kapitał na przyszłość.

Zwróciła uwagę na program Polskiego Ładu - mieszkanie bez wkładu własnego. Według marszałek Sejmu, "młodzi chcą mieć mieszkanie nie na wynajem, ale własne". - Gwarantujemy do 100 tysięcy złotych gwarancji państwa na ten wkład. To nie jest żywa gotówka, ale gwarancja państwa dla banku, że te pieniądze są. Jeżeli w trakcie spłacania kredytu okaże się, że w małżeństwie rodzi się drugie dziecko, państwo o 20 tysięcy złotych zmniejszy ratę kapitału, jaką płacą młodzi ludzie, biorąc kredyt na mieszkanie. Jeśli rodzi się trzecie dziecko - o 60 tysięcy złotych. Czwarte i następne - o 20 tysięcy złotych - przypomniała.

"To rodzina decyduje, co chce wybrać"

Zdaniem byłej minister rodziny, a obecnie europosłanki Elżbiety Rafalskiej Polski Ład jest szansą rozwojową dla kraju we wszystkich obszarach życia - nie tylko społecznego, ale również gospodarczego. - Jest dowodem na to, że jesteśmy szalenie konsekwentni w realizacji naszej polityki społecznej i polityki rodzinnej - powiedziała.

- Nie mówimy, że dzisiaj jest kryzys, że oszczędzamy na wydatkach społecznych, że trzeba zaciskać pasa, bo doskonale rozumiemy, że bardzo dobra sytuacja polskich rodzin to rozwiązanie wielu problemów społecznych, część tych środków wraca do budżetu państwa, to inwestycje, które są kołem zamachowym polskiej gospodarki - podkreśliła Rafalska.