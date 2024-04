Polacy pożyczają na potęgę. "Wynik najwyższy w historii"

"W marcu 2024 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 189 tys. nowych pożyczek o wartości 1,722 mld zł. W porównaniu do marca 2023 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o 251 procent więcej pożyczek na kwotę wyższą o 110 procent" informuje BIK w najnowszym raporcie.

Średnia wysokość pożyczki w marcu br. wyniosła 2524 zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do danych z marca ubiegłego roku. Tym razem spadła natomiast średnia wartość pożyczki celowej, która wyniosła 753 zł i była aż o 80 proc. niższa w porównaniu do wyliczeń sprzed roku.