Paszporty covidowe od 1 lipca. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Od 1 lipca na terenie państw Unii Europejskiej uznawany jest Unijny Certyfikat COVID, czyli tak zwany paszport covidowy. Dokument ma ułatwić przekraczanie granic państw należących do UE. Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące wydawania i korzystania z dokumentu.

Z przekazanych PAP danych przez Centrum e-Zdrowia wynika również, że do 30 czerwca zaświadczenie takie pobrało już w Polsce łącznie 5,6 mln osób, w tym certyfikat szczepienny 5,4 mln osób, certyfikat ozdrowień 224,3 tys. osób, a certyfikat testów 31,7 tys. osób.

Czym jest paszport covidowy?

Paszport covidowy to obowiązujące we wszystkich krajach UE zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie przeciw COVID-19, przejście choroby lub aktualny, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Certyfikat jest darmowy. Zawiera kod QR, który pozwala na jego sprawdzenie w całej UE. Wystawianie dokumentów organizują władze krajowe, które gwarantują także bezpieczeństwo związanych z nim danych.

Gdzie można uzyskać paszport covidowy?

Paszport covidowy można pobrać za pomocą aplikacji mObywatel. Jest ona dostępna zarówno na telefony z systemem Apple iOS, jak i Google Android. Można go pobrać także w aplikacji mobilnej mojeIKP.

Jakie szczepionki uprawniają do pobrania certfikatu?

Wszystkie kraje akceptujące Unijny Certyfikat COVID uznają zaświadczenia szczepień wykonanych preparatami przyjętymi do obrotu w całej UE (czyli szczepionkami, których używa się również w Polsce: firm Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson).

Czy paszport covidowy jest dostępny w języku angielskim?

Certyfikat w aplikacji mObywatel jest dostępny – poza językiem polskim – w języku angielskim. Aby zmienić język, w którym prezentowany jest certyfikat wystarczy w dolnym menu wybrać przycisk "ENGLISH" lub "POLSKI". Komisja Europejska przyjęła, że wszystkie certyfikaty będą dostępne w języku narodowym i w tłumaczeniu na język angielski.

Czy można pobrać certyfikat po pierwszej dawce szczepienia?

Osoba, która otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19, może pobrać certyfikat do swojej aplikacji mObywatel.

Co ważne należy sprawdzić wcześniej przepisy wjazdowe do danego kraju, gdyż nie każde państwo upoważnia osoby zaszczepione jedną dawką do przekroczenia granicy.

Po jakim czasie certyfikat zaczyna być ważny?

Certyfikat zaczyna być ważny na terenie Polski po upływie:

- 14. dnia po podaniu pełnej dawki szczepienia. Certyfikat jest ważny przez rok.

- natychmiast po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Jest on w takim przypadku ważny przez 48 godzin.

- 11 dni po uzyskaniu statusu ozdrowieńca. Jest on ważny do 180. dnia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

Czy pobranie paszportu covidowego jest wymagane?

Korzystanie z certyfikatu jest dobrowolne. Posiadanie paszportu covidowego nie jest też warunkiem swobodnego przemieszczania się. Certyfikat może jednak znacznie ułatwić przekraczanie granic, gdyż wiele państw wymaga obecnie okazania informacji o stanie zdrowia.

Czy certyfikat będzie dostępny w formie papierowej?

Certyfikat można pobrać w formacie PDF w Internetowym Koncie Pacjenta. Podczas kontroli granicznej można okazać wydruk lub zaświadczenie w aplikacji mobilnej.

Czy dzieci mogą uzyskać paszport covidowy?

Paszport covidowy będzie dostępny na koncie rodzica lub opiekuna dziecka na stronie pacjent.gov.pl.

Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu?

Certyfikat wydany po zaszczepieniu zwiera:

- imię (imiona) i nazwisko - datę urodzenia - zdjęcie (wyłącznie w aplikacji mObywatel) - nazwę choroby, której dotyczy szczepienie - dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta) - numer dawki w serii szczepień/dawek - datę szczepienia - nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia - informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany po teście?

- imię (imiona) i nazwisko - datę urodzenia - zdjęcie (wyłącznie w aplikacji mObywatel) - nazwę choroby, której dotyczy test - informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu) - datę i godzinę pobrania próbki do testu - wynik testu - informację o punkcie, który wykonał test - nazwę państwa, w którym wykonano test - informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi?

- imię (imiona) i nazwisko - datę urodzenia - zdjęcie (wyłącznie w aplikacji mObywatel) - nazwę choroby, którą przebył posiadacz certyfikatu - datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby) - nazwę państwa, w którym wykonano test - informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu - datę ważności "od i do" certyfikatu.

Paszporty covidowe - w których krajach?

Obecnie do systemu paszportów covidowych - jak wynika z informacji zamieszczonych na unijnych stronach - w pełni podpiętych jest 26 krajów Unii Europejskiej. Czerwiec był miesiącem testowania nowych certyfikatów i stopniowego podłączania kolejnych krajów, gdzie dokumenty były już wydawane i co nawet bardziej istotne, były już odczytywane i uznawane. Na tej liście nie ma jeszcze jednego państwa, czyli Irlandii. Wkrótce się to jednak może zmienić.

Ponadto we Francji wewnątrz kraju unijny certyfikat jest wymagany od uczestników imprez masowych, w których bierze udział ponad tysiąc osób. Certyfikat nie jest potrzebny natomiast, by korzystać ze sklepów, restauracji czy hoteli.

We Włoszech zaświadczenia są wymagane od uczestników wesel i wydarzeń masowych, takich jak np. zawody sportowe czy koncerty. Zgodnie z zapowiedziami rządu od lipca zostaną otwarte dyskoteki, warunkiem wstępu będzie okazanie certyfikatu.

W przypadku przekraczania granicy z Hiszpanią przez turystów z Polski nie wymaga się od nich testów i zaświadczeń o szczepieniu. Gdyby Polska została uznana za kraj ryzyka epidemicznego, do Hiszpanii będzie można podróżować na podstawie wszystkich form certyfikatu. Wewnątrz kraju certyfikat umożliwia wejście na imprezy masowe, jak koncerty czy dyskoteki.

Jak informuje strona greckiego ministerstwa turystyki, w samej Grecji świadectwo szczepień, przejścia COVID-19 lub negatywnego wyniku badania jest też wymagane od wszystkich pasażerów promów i samolotów udających się z kontynentalnej części tego kraju na jego wyspy. Test PCR musi być nie starszy niż sprzed 72 godz. przed podróżą, test antygenowy - 48 godz., wykonany samodzielnie szybki test - 24 godz. (autotest trzeba zgłosić na specjalnej stronie internetowej). Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12. roku życia.

Do Czech z Polski można wjechać bez konieczności przedstawiania zaświadczeń sanitarnych. Wewnątrz kraju certyfikat (każda jego forma) jest niezbędny przy meldowaniu się w hotelach, wejściach do muzeów czy galerii. Zaświadczenie powinni też mieć przy sobie klienci restauracji, barów czy kawiarni. Personel lokali gastronomicznych nie ma jednak prawa do sprawdzania certyfikatów. Mogą to robić funkcjonariusze policji i pracownicy służb sanitarnych.

Do Niemiec z Polski można podróżować bez ograniczeń sanitarnych. Przepisy dotyczące przedstawiania certyfikatów przy wejściu do różnych miejsc publicznych różnią się w zależności od kraju związkowego. Dzięki niskiej liczbie infekcji w większości niemieckich sklepów czy restauracji nie trzeba już przedstawiać żadnych zaświadczeń. W Berlinie wciąż są one wymagane np. od klientów, którzy chcą wejść do środka lokali gastronomicznych. Nie obowiązują w ogródkach i na tarasach.

Do Danii podróżni z Polski mogą wjechać, przedstawiając każdy rodzaj certyfikatu. Wewnątrz kraju zaświadczenie jest też potrzebne przy wejściu do restauracji (oprócz ogródków gastronomicznych), kina, basenu oraz w innych miejscach, gdzie gromadzi się większa liczba osób.

W Austrii zaświadczenie jest warunkiem wstępu do restauracji, hoteli, siłowni i basenów, teatrów i sal koncertowych oraz zakładów fryzjerskich czy kosmetycznych. Certyfikat należy też okazywać przy wejściu na imprezy masowe na świeżym powietrzu.

Podróżując do Portugalii, należy wylegitymować się negatywnym wynikiem testu antygenowego (nie starszym niż sprzed 48 godz.) lub PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.). Świadectwo szczepień lub zaświadczenie o przejściu Covid-19 zwalnia z testu przy locie na Maderę. Wewnątrz kraju Unijny Certyfikat jest wymagany przy przemieszczaniu się między najbardziej dotkniętymi przez epidemię powiatami - pod koniec czerwca było ich ponad 20. Wspólne europejskie zaświadczenie pozwala też bez żadnych ograniczeń korzystać z lokali gastronomicznych i uczestniczyć w imprezach masowych.

Do Słowenii mieszkańcy Polski mogą wjechać bez przedstawiania jakichkolwiek zaświadczeń sanitarnych. Jednak by korzystać z infrastruktury turystycznej w tym kraju, np. hoteli, kampingów, sal wewnątrz restauracji, dyskotek czy innych miejsc rozrywki, trzeba okazać jedną z form europejskiego certyfikatu.

Paszporty covidowe akceptować będą też Malta, Szwecja, Rumunia, Holandia i Węgry. Póki co systemu koniecznego do uruchomienia Unijnych Certyfikatów COVID nie wprowadziła Irlandia.

Oprócz państw UE, certyfikat działa także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Według unijnej strony testy podpięcia do systemu zakończyła też Szwajcaria.

