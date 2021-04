Potężna luka na rynku pracy. "Spełniają się czarne scenariusze"

"Nowych roczników specjalnie nie ma"

Kierowcy z innych krajów

Są to kierowcy bardzo chętni do pracy, jednak często chęci nie idą w parze z doświadczeniem i umiejętnościami.

- Najczęściej są to osoby, które zdobyły prawo jazdy w swoich krajach tuż przed byciem do Polski – tłumaczył Marcin Gąciarek ze szkoły jazdy Best Driver. Jak dodaje, oznacza to w praktyce, że tacy świeżo upieczeni kierowcy jeszcze nie potrafią jeździć, nigdy nie jeździli tego typu samochodami.