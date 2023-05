"Wyższe ceny mogą niebawem stać się faktem"

Prognozowane zmiany w cenach detalicznych

Analitycy zwrócili uwagę, że na rynku hurtowym w porównaniu z minionym weekendem obecna cena benzyny 98-oktanowej rośnie o ponad 59 zł, do poziomu 5560,20 zł/m sześc. Benzyna Pb95 sprzedawana jest po 5200,20 zł/m sześc., czyli o ponad 56 zł drożej niż w ostatnią sobotę. Cena oleju opałowego wzrosła w hurcie o 19 zł do 3956,60 zł/m sześc. Jak zaznaczyli, jedynie diesel potaniał o 22 zł, do poziomu 4883,60 zł/m sześc. Według Boguckiego i Maziaka w nadchodzącym tygodniu dojdzie do zmiany tendencji w cenach detalicznych. "W okresie między 29 maja i 4 czerwca spodziewamy się co najmniej wyhamowania tendencji spadkowej, a nawet pewnego ruchu w górę. Benzyna 98-oktanowa kosztować będzie 7,06-7,18 zł, a dla benzyny 95-oktanowej widełki cenowe wynosić będą 6,48-6,60 zł/l. W przypadku diesla spodziewana jest cena z przedziału 6,06-6,19 zł/l. Nie spodziewamy się także radykalnych zmian w średnich cenach autogazu - to paliwo kosztować może 2,95-3,03 zł/l" - podali. Jak wskazali eksperci, notowania ropy na giełdzie w Londynie w mijającym tygodniu zbliżyły się do poziomu 80 dol. za baryłkę, powyżej którego ostatni raz znajdowały się na początku maja. "Najwięcej za baryłkę ropy Brent płacono w czwartek, kiedy kosztowała nawet 78,66 dolara. Przed weekendem część inwestorów zdecydowała się jednak na realizację zysków i w piątkowe przedpołudnie ropa Brent w Londynie kosztuje niewiele ponad 76 dolarów" - zauważyli.