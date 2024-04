"Mijanka" w cenach paliw. Eksperci o rosnącej liczbie stacji

Ceny paliw w Polsce

"Niewiele zmieniły się przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw. Na części stacji benzynę 95 i diesla tankujemy w cenach około 6,50 zł/l a na części 7,00 zł/l. To co się zaczyna zmieniać to relacja ceny benzyny Pb95 w stosunku do oleju napędowego. Rośnie grupa stacji, na których benzyna Pb95 jest droższa od oleju napędowego" - podkreślili przedstawiciele Refleksu.