Gigant likwiduje fabrykę w Polsce. "Szczególnie bolesna wiadomość"

Na początku kwietnia Levi Strauss poinformował, że produkcja w jego zakładzie w Płocku, ostatnim w Europie, potrwa do połowy czerwca, a do końca listopada fabryka zostanie zlikwidowana - oznacza to, że zwolnionych zostanie 650 osób, czyli cała załoga, składająca się w większości z kobiet. W płockim zakładzie Levi Strauss trwają obecnie negocjacje między działającymi tam związkami zawodowymi, w tym NSZZ "Solidarność" a dyrekcją fabryki w sprawie rozwiązań, którymi mieliby zostać objęci zwalniani pracownicy, w tym wysokości odpraw. Płocki region NSZZ "Solidarność" przesłał PAP pismo, które pracownicy płockiego zakładu wystosowali kilka dni temu do zarządu spółki z siedzibą w USA, w tym prezes Michelle Gass.