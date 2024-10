Kolejny sondaż przed wyborami prezydenckimi w USA wskazuje na remis. Jak wynika z opublikowanego w piątek badania dla dziennika "The New York Times", oboje główni kandydaci mogą liczyć na 48 proc. głosów.

Najnowszy sondaż Siena College dla dziennika "The New York Times" wskazuje, że 11 dni przed wyborami prezydenckimi w USA żaden z kandydatów nie osiąga przewagi w skali kraju w wyścigu do Białego Domu. Wskazania po 48 proc. dla Kamali Harris i Donalda Trumpa oznaczają jednak niewielką zmianę na korzyść kandydata republikanów - 8 października, gdy ukazał się poprzedni sondaż na zlecenie nowojorskiej gazety, obecna wiceprezydentka miała dwa punkty procentowe przewagi nad byłym prezydentem - 49 proc. do 47 proc.