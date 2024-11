Federalne Biuro Śledcze (FBI) informuje, że do lokali wyborczych w czterech kluczowych dla wyniku wyborów stanach USA skierowano w trakcie głosowania fałszywe alarmy bombowe. Wiele z nich najwyraźniej rozsyłano z rosyjskich domen poczty elektronicznej – wskazano.

Groźby takie pojawiły się w stanach Georgia, Michigan, Arizona i Wisconsin, które należą do stanów "wahających się", w których wyborcy nie skłaniają się wyraźnie w kierunku żadnego z kandydatów.

Zakłócona praca lokali wyborczych

Z powodu alarmów bombowych co najmniej dwa lokale wyborcze w Georgii zostały ewakuowane i otwarto je po około 30 minutach – podał Reuters. Według stacji CNN 15 lokali w tym stanie wydłużyło godziny głosowania, z czego 12 z powodu przerw związanych z groźbami.

Tamtejszy sekretarz stanu, Republikanin Brad Raffensperger oskarżył Rosję o próby wpłynięcia na wybory. - Wygląda na to, że knują coś złego. Nie chcą, byśmy mieli przeprowadzone sprawnie, uczciwe i dokładne wybory, a jeśli uda im się nakłonić nas do walki między sobą, mogą to uznać za zwycięstwo – powiedział dziennikarzom.