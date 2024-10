Prysznicowa opowieść Trumpa. "Skupił się na anatomii zmarłego golfisty"

Donald Trump podczas sobotniego wiecu w Pensylwanii sporą część przemówienia poświęcił znanemu golfiście Arnoldowi Palmerowi. - Nie chciałem tego mówić, ale kiedy brał prysznic z innymi zawodnikami, oni wyszli i powiedzieli: "O mój Boże, to niewiarygodne" - wspominał były prezydent USA, który swoje wystąpienie wygłosił w Latrobe, rodzinnym mieście Palmera. Niewybredną uwagę republikanina skomentował sztab Kamali Harris, wypominając mu, że na finiszu kampanii skupia się na "anatomii zmarłego golfisty".

Kandydat republikanów wyraził również nieco bardziej intymną uwagę. - Nie chciałem tego mówić, ale kiedy brał prysznic z innymi zawodnikami, oni wyszli stamtąd i powiedzieli: "O mój Boże, to niewiarygodne" - stwierdził Trump.

- Musiałem to powiedzieć. Musiałem to powiedzieć. Mamy tu kobiety, które są bardzo wyrafinowane, ale kiedyś patrzyły na Arnolda, jak na mężczyznę - mówił Trump, podkreślając, że mieszkańcy Latrobe są "szczęściarzami", bo Palmer był "kimś wyjątkowym".

CZYTAJ TEŻ : T rump przeklina i mówi o tym, co wie o nim Xi i jak miał grozić Putinowi uderzeniem na Moskwę

Trump: powiedzcie Harris, że jest gów****** wiceprezydentem

Wystąpienie Trumpa szybko skomentował zespół Kamali Harris. "Wywód Trumpa w Pensylwanii to dosłowna bzdura. W przemówieniu, które jego zespół nazwał 'początkiem finału kampanii', Donald Trump skupił się na kwestii najważniejszej dla wyborców w tych wyborach: anatomii zmarłego golfisty" - przekazano w oświadczeniu.

"Financial Times" ocenił, że w ostatnim czasie retoryka Trumpa staje się "coraz bardziej mroczna i prostacka". Dziennik dodał, że republikanie starają się zachęcić go do skupienia się na kwestiach politycznych, ale polityk nadal zbacza z zaplanowanych tematów.