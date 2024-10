Media: Beyonce poprze Kamalę Harris. Gwiazda ma pojawić się na piątkowym wiecu  

Beyonce wspierała demokratów

Które gwiazdy wsparły Kamalę Harris

Na wtorkowym wiecu Partii Demokratycznej w Detroit raper zaapelował do zgromadzonych, by wzięli udział w zbliżających się wyborach prezydenckich. - Te wybory są ważniejsze niż jakiekolwiek wcześniej. Dlatego zachęcam wszystkich, by poszli głosować - powiedział. - Uważam, że nie powinniśmy się bać wyrażać swoich opinii, a nie sądzę, że ktokolwiek z was chciałby Ameryki, w której ludzie boją się zemsty. Prezydent Kamala Harris to dobra przyszłość dla tego kraju, przyszłość, w której wolności obywatelskie będą chronione i przestrzegane - dodał.