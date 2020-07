Były szef PKW: wcale nie jestem optymistą, że przy drugiej turze będzie lepiej

Osoba, która nie otrzymała pakietu wyborczego na czas, może złożyć protest wyborczy - powiedział w "Kropce nad i" były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Odniósł się do problemów zgłaszanych przez Polaków za granicą, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich mieli problem z oddaniem głosu. Ocenił, że "to zjawisko jest niepokojące, że tak słabo zostało przygotowane głosowanie dla Polaków za granicą".

Były szef PKW: nie jestem optymistą, że będzie lepiej przy drugiej turze

Ocenił, że "to dziwne, że placówki nie zostało odpowiednio przygotowane, wyposażone w odpowiednią liczbę pracowników". - Jeżeli ambasady nie mają umów o frankowanie listów i muszą same te znaczki nalepiać, muszą ręcznie wypisywać adresy, to jest to trochę dziwne i trudno się dziwić, że tak się stało, jak się stało - powiedział Hermeliński. - Wcale nie jestem optymistą, że będzie lepiej przy drugiej turze, jeśli ministerstwo nie wzmocni ambasad w pracowników - przyznał.