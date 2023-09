Kosiniak-Kamysz apeluje o głosowanie. Wybory o tym, "czy jakieś bzdety, głupie spory będą ważniejsze niż racja stanu"

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i jeden z liderów Trzeciej Drogi, zachęcał podczas konferencji w Koszalinie do udziału w wyborach parlamentarnych, bo - jak mówił - "te wybory będą o tym, jaka będzie Polska". Wyliczał najważniejsze propozycje programowe jego ugrupowania. Wymieniał tu potrzebę zwiększenia środków na ochronę zdrowia, skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów czy wprowadzenia emerytury bez podatku.

Lider ludowców podczas konferencji w Koszalinie zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w wyborach.

- Chcę wszystkich zaprosić i poprosić, niezależnie na kogo będziecie głosować, przyjdźcie na wybory, weźcie odpowiedzialność w swoje ręce. Polityka jest sprawą niezwykle ważną. Dbanie o dobro wspólne, bo ja tak rozumiem politykę, to jest sprawa najważniejsza w życiu publicznym - podkreślał.

- Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, w jakim kierunku idą losy naszej ojczyzny i małych ojczyzn (..), idziemy na te wybory. Te wybory będą o tym, jaka będzie Polska - czy będzie krajem podzielonym, rozdartym na pół, targanym waśniami, sporami, utytłanym w nienawiści i zawiści międzyludzkiej, czy będziemy wymachiwać szabelką wobec naszych sąsiadów w Unii Europejskiej, czy jakieś bzdety, głupie spory będą ważniejsze niż racja stanu, niż nasze bezpieczeństwo, nasza przyszłość, przyszłość naszych dzieci - mówił dalej Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: musimy doprowadzić do skrócenia kolejek do specjalistów

Lider PSL mówił o potrzebie zwiększonych podatków na ochronę zdrowia. - Wiemy dobrze, że 7 procent (PKB - red.) na ochronę zdrowia to jest podstawa - podkreślił.

Jednocześnie wskazywał, że "trzeba oddłużyć szpitale powiatowe, trzeba doprowadzić do odbudowy przemysłu farmaceutycznego". - Trzeba zmienić wycenę świadczeń medycznych, czyli procedur, które są wykonywane w szpitalu, bo one są niedostosowane. Trzeba w pełni otworzyć specjalizacje dla młodych lekarzy. Promujemy medycynę, dzisiaj rozwijamy medycynę, ale ona musi mieć wciąż jakość kształcenia. To nie może być tak, że bez jakości będziemy teraz kształcić lekarzy. Musi być zachowana pełna transparentność procesu nauczania i jakość tego procesu nauczania - wyliczał dalej Kosiniak-Kamysz.

Mówił też o potrzebie "skrócenia kolejek do specjalistów". - To jest bolączka nierozwiązana od lat. I wszyscy o tym wiemy, bo tę diagnozę postawiliśmy już powszechnie. Ale pomysłu jak to rozwiązać, oprócz naszego, innego nie widziałem. A my mówimy wprost - jeżeli w ciągu 60 dni nie dostaniesz się do lekarza specjalisty, idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. Musimy na to postawić i to jest wielka inwestycja. Bo im wcześniej zainwestujesz w ochronę zdrowia, im wcześniej wykryjesz jakąś chorobę, tym później leczenie jest tańsze - argumentował.

Kosiniak-Kamysz mówił też o kwestii finansowania in vitro. Wskazywał, że musi być ono dostępne "dla każdego, niezależnie od statusu materialnego". - In vitro musi być w 100 procentach finansowane z budżetu państwa, z budżetu NFZ. Bez żadnych limitów, bez żadnych programów. Po prostu to ma być jedna z procedur leczenia niepłodności, bo taką jest. W niektórych wypadkach jedyną skuteczną - dodał.

Kosiniak-Kamysz: chcemy wprowadzić emeryturę bez podatku

Kosiniak-Kamysz mówił też o potrzebie wprowadzenia "emerytury bez podatku". - Bo 13., 14. emerytura nie dała rady. Bo spotykam (...) starsze osoby, które wychodzą z apteki i mówią: "Panie, miały być leki za darmo", (...). Ta 13., 14. emerytura często nie wystarcza na zakup tych leków przez cały rok - mówił dalej.

Tłumaczył, że emerytura bez podatku "to jest 13., 14., 15., 16. emerytura". - Tylko nie raz do roku, czy dwa razy do roku, tylko każdego miesiąca te kilkaset złotych więcej do emerytury - wskazywał.

- Przesłanie jest jedno - "dość kłótni, do przodu". My na naszej konferencji nie zaczynamy od obrażania tych czy tamtych, od mówienia wszystkiego najgorszego o naszych przeciwnikach politycznych. Chcemy z nimi wygrać, ale to nie znaczy, że mamy od świtu do nocy się hejtować. Chcemy zmiany, ale to nie znaczy, że mówimy: "wszystko, co było do tej pory, jest nieważne" - mówił na zakończenie swojego wystąpienia lider ludowców.

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24