"Cicho już byłyśmy". Maja Ostaszewska o powodach, by iść na wybory

Maja Ostaszewska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym zachęca kobiety do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu. "Stanowimy ponad połowę społeczeństwa. A nasze głosy to miliony głosów. Nie zmarnujmy ich" - zaapelowała aktorka, nawiązując do klipu Inicjatywy "Wschód", zatytułowanego "Cicho już byłyśmy".

"Każda z nas ma swoje powody, żeby chcieć decydować o sobie. I to nam się po prostu należy. Córki, matki, siostry, ciocie, babcie, przyjaciółki, koleżanki, dziewczyny, wiemy co znaczy być kobietą w Polsce" - napisała Maja Ostaszewska na Instagramie, do wpisu dołączając czarno-białe zdjęcie, na którym przyciska do ust środkowy palec. "Stanowimy ponad połowę społeczeństwa. A nasze głosy to miliony głosów. Nie zmarnujmy ich" - dodała aktorka, w dalszej części zachęcając do głosowania w wyborach parlamentarnych "dla siebie i najbliższych, najbliższego otoczenia, za które jesteśmy odpowiedzialne" i wskazując na rolę kobiet w obronie zwierząt i ochrony środowiska.

Aktorka opatrzyła wpis hasztagiem #cichojużbyłyśmy, w nawiązaniu do klipu Inicjatywy "Wschód". W "Cicho już byłyśmy", spocie, mającym zachęcić kobiety do udziału w wyborach pojawiają się liczne wypowiedzi polityków na temat kobiet. Inicjatywa "Wschód" przypomina w nim, że to kobiety stanowią 52 procent uprawnionych do głosowania.

Inicjatywa "Wschód" - czym się zajmuje

"Wschód" to grupa aktywistów działających na rzecz sprawiedliwości społecznej i na rzecz klimatu. Jak sama o sobie pisze - "walczy o dobre życie w Polsce" i "konfrontuje polityków z rzeczywistością". W ostatnich tygodniach związane z inicjatywą osoby pojawiały się na politycznych wiecach PiS-u, a także partii opozycyjnych. Wiosną aktywiści organizowali m.in. kampanię związaną z wykorzystaniem energii słonecznej w Warszawie.

Autor:wac//az

Źródło: ostaszewskamaja_official/Instagram, tvn24.pl