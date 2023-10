Centralny Rejestr Wyborców. Sprawdź swoje dane, by uniknąć niespodzianki

Do tegorocznych wyborów parlamentarnych zostało niewiele ponad dwa dni. Przed udaniem się na wybory, warto sprawdzić dane dotyczące przypisanego do nas lokalu wyborczego. Zwłaszcza, że na ewentualną zmianę pozostało kilkanaście godzin. Gdzie szukać tej informacji? Wyjaśniamy.

Dane o wszystkich uprawnionych do głosowania osobach gromadzone są w ramach Centralnego Rejestru Wyborców (CRW). Znaleźć tam można m.in. informacje nt. tego, czy posiada się prawo wyborcze oraz tego, do jakiej komisji obwodowej zostało się wpisanym. Dostęp do zawartości spisu mają wszystkie ujęte w nim osoby.

Centralny Rejestr Wyborców. Jak sprawdzić miejsce głosowania?

Dane te sprawdzić można też w przeglądarce, po wejściu do serwisu mObywatel.gov.pl. By to zrobić, po zalogowaniu się - za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, certyfikatu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej czy aplikacji mobilnej mObywatel - należy wejść w zakładkę "Twoje dane", a następnie wybrać opcję "Centralny Rejestr Wyborców". Co ważne, czas na ewentualną zmianę miejsca głosowania lub pobranie zaświadczenia umożliwiającego głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym upływa 12 października.