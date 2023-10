Kolejka do 3 nad ranem, darmowa pizza i porażka PiS. Jak głosowało Jagodno?

Jak głosowało słynne Jagodno, czyli komisja wyborczej nr 148 we Wrocławiu? Wybory trwały tam do prawie 3:00 nad ranem w poniedziałek. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło zaledwie 5,95 procent głosów. Zwycięskim komitetem okazała się Koalicja Obywatelska, która zgarnęła 43,64 procent poparcia wyborców.

Podczas wyborów parlamentarnych w obwodowej komisji wyborczej nr 148 na Jagodnie we Wrocławiu ostatni wyborca oddał głos już w poniedziałek, przed godz. 3:00 rano. Jeszcze po północy przed lokalem stała kolejka kilkuset osób. Jak wynika z oficjalnych danych przedstawionych przez Państwową Komisję Wyborczą, frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła tam 66,4 proc. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wyniosła 4125, a liczba wyborców, którym wydano karty, to 2740.

Jak głosowało wrocławskie Jagodno

Z oficjalnych danych PKW wynika, że w głosowaniu na Jagodnie zwyciężyła Koalicja Obywatelska z wynikiem 43,64 proc. Na kolejnych miejscach była Lewica - 20,3 proc., Trzecia Droga - 19,2 proc. i Konfederacja - 8,8 proc. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w tej komisji jedynie 5,95 proc. głosów. Jeśli chodzi o liczbę głosów, to KO zdobyła ich 1186, Nowa Lewica 553, Trzecia Droga 523, Konfederacja 239, a PiS 162. Głosy zdobyli także Bezpartyjni Samorządowcy - 43 i komitet Polska Jest Jedna - 18 głosów.

Najlepszym wynikiem w komisji może pochwalić się Alicja Chybicka z KO, która uzyskała 367 głosów. Drugi wynik miał Michał Jaros z tego samego komitetu - 216 głosów, a trzeci Tomasz Zimoch kandydujący z Trzeciej Drogi, który zdobył 212 głosów. Na kolejnych miejscach był Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy z 199 głosami i Bogdan Zdrojewski z KO z 190 głosami. Najlepsza kandydatka PiS, Mirosława Stachowiak-Różecka, zdobyła 104 głosy.

Jagodno. Restauracja dowiozła pizzę głosującym

Komisja na Jagodnie stała się słynna na całą Polskę za sprawą długich kolejek, które się przed nią ustawiły. W TVN24 relacjonowaliśmy, że do stojących w kolejce mieszkańców dowożono pizzę, ciepłą herbatę i wodę. Wrocławska Pizzeria Mania Smaku poinformowała w mediach społecznościowych, że dowiozła około 300 sztuk pizzy do osób stojących przed lokalem wyborczym. "Uwierzcie, nie zrobiliśmy tego, aby szukać poklasku, a z dobrego serca i dbałości o tych wspaniałych ludzi, którzy postanowili spełnić swój obywatelski obowiązek ponad wszystko" - napisano. Lokal przekazał, że pizzę przygotowali i rozwozili pracownicy już po swojej zmianie, z własnej woli. W podziękowaniu za tę akcję klienci przelewają pieniądze na rzecz restauracji, ale pizzeria apeluje, by zamiast tego przekazywać pieniądze na szczytne cele. "Nam zupełnie wystarczy wspaniała satysfakcja, że mogliśmy pomóc wspaniałym Polakom" - podkreślono.

Po tak dużej mobilizacji wyborców popularny w mediach społecznościowych kanał Make Life Harder zażartował, by w nagrodę wybudować linię tramwajową na wrocławskie Jagodno. Zareagował na to już prezydent miasta Jacek Sutryk. "Wielokrotnie mówiliśmy o niezależnych od nas przeszkodach, które będziemy chcieli pokonać, by ten tramwaj tam pojechał w przyszłości…I wtedy tak nawet możemy to świętować" - napisał i opublikował krótki żartobliwy filmik udostępniony wcześniej przez MLH.

