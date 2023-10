Sienkiewicz: jeśli nie rozliczymy tego rodzaju władzy, to znaczy, że w Polsce wszystko wolno

Jeśli my nie rozliczymy tego rodzaju władzy w Polsce, która w sposób manifestacyjny dokonywała przestępstw, kradzieży mienia publicznego, niszczenia instytucji, to znaczy, że nie ma kary w Polsce. Jak nie ma kary w Polsce, to znaczy, że wszystko wolno - mówił w "Kropce nad i" Bartłomiej Sienkiewicz (Koalicja Obywatelska), były szef MSW, wybrany ponownie na posła w niedzielnych wyborach.

We wtorek poznaliśmy oficjalnie wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronie internetowej PKW można znaleźć listy posłów z ramienia każdego z komitetów, którzy zasiądą w Sejmie X kadencji. W wyborach wybraliśmy 460 posłów. Podział mandatów prezentuje się następująco: PiS - 194 mandaty; KO - 157 mandatów; Trzecia Droga - 65 mandatów; Nowa Lewica - 26 mandatów; Konfederacja - 18 mandatów. Oznacza to, że demokratyczna opozycja dysponuje większością mandatów.

Sienkiewicz: ludzie poczuli się odarci z godności przez PiS

W "Kropce nad i" wybrany ponownie na posła z ramienia Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz został zapytany o przyczyny porażki PiS w wyborach. Ugrupowanie nie uzyskało samodzielnej większości w Sejmie. - To jest kwestia wielu obywateli i obywatelek, którzy się poczuli po prostu odzierani codziennie z godności przez PiS. Przez kłamstwa premiera Morawieckiego, wygłaszane z taką patologiczną łatwością. Przez to nazywanie nas, Polaków, jako nie-Polaków, wykluczanie - mówił.

- Ta nienawiść, która się sączyła z każdego słowa funkcjonariuszy telewizji, zwanej dawniej publiczną. To wszystko stało się nie do wytrzymania dla dwóch trzecich Polaków biorących udział w wyborach. I podsumowano tę pychę, arogancję i złodziejstwo, jakie stało się codziennością w Polsce pod rządami PiS - dodał.

Sienkiewicz: ludzie chcą sprawiedliwości, nie Prawa i Sprawiedliwości

Jak informuje OKO.press, Fundusz Sprawiedliwości, który nadzoruje minister Zbigniew Ziobro, ogłosił przed wyborami nowy konkurs. Jest rozpisany tak, że zapewnia finansowanie aż do 2026 roku, a z dotacji można kupić nieruchomość. Rozstrzygnięcie wkrótce, a wśród chętnych są organizacje powiązane z politykami Suwerennej Polski. Konkurs został ogłoszony na miesiąc przed wyborami, jest rozpisany na trzy najbliższe lata i opiewa na 15 milionów złotych.

Sienkiewicz odniósł się do tych ustaleń. Ocenił, że Fundusz Sprawiedliwości "przez ileś lat jest wykorzystywany do zasilania kasą swoich i propagandę". - Teraz w tych ostatnich tygodniach nagle pan minister Ziobro jeszcze chce - co tu dużo mówić - ukraść z pieniędzy państwowych 15 milionów, które pójdą zapewne do swoich, jak to było do tej pory - stwierdził.

- Tak się kończy pewien rodzaj złodziejstwa, przed którym się nie można powstrzymać, mimo demokratycznego wyroku społeczeństwa. Do ostatniej godziny będą pracowały mielarki papieru w ministerstwach i do ostatniej godziny PiS będzie wyciskał ostatnie tysiące czy miliony z państwa na swoją rzecz - dodał.

- Jeśli my nie rozliczymy tego rodzaju władzy w Polsce, która w sposób manifestacyjny dokonywała przestępstw, kradzieży mienia publicznego, niszczenia instytucji, to znaczy, że nie ma kary w Polsce. Jak nie ma kary w Polsce, to znaczy, że wszystko wolno - mówił.

Bartłomiej Sienkiewicz w "Kropce nad i" TVN24

- Ludzie to doskonale czują. Co drugi mój wyborca, którego spotykałem na ulicy, mówił: proszę pana, ja zagłosuję na pana czy na was, ale jak wy ich nie rozliczycie, to my was znajdziemy. I prawdę mówiąc, to jest bardzo wyraźne przesłanie. Polacy oczekują sprawiedliwości, nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko po prostu sprawiedliwości - dodał.

