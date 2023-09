Radykalny spadek połączeń autobusowych

W 2019 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości obrał kurs – dofinansowanie nierentownych połączeń. Środkiem do celu miał być Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Proponowane wsparcie jest jednak zbyt małe w stosunku do kosztów.

- Procedura możliwości skorzystania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych był na tyle skomplikowany, że ten wniosek trzeba co miesiąc rozliczać – powiedział dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. – Przygotowanie planu to jest też kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby otrzymać rocznie kilkanaście tysięcy złotych refundacji – dodał.

Problem pozostaje. Reporterzy udali się do miejscowości Turek, powiatowego miasta we wschodniej Wielkopolsce, gdzie mieszka ponad 27 tysięcy osób. Podróż do Poznania to spore wyzwanie – mieszkańcy mogą polegać tylko na prywatnym przewoźniku, który oferuje kursy do Konina. Stamtąd można dopiero szukać połączeń ze stolicą regionu.