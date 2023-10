Młodzi po wyborach. "15 października to był początek walki"

Lasota: 15 października to był początek walki o lepszą, o bezpieczną Polskę

- To, że międzynarodowe media rozpisują się na temat pewnego polskiego fenomenu, że to kobiety, młodzi ludzie to zrobili, to jest naprawdę coś, co już jest inspiracją dla mnóstwa ludzi na całym świecie. A druga rzecz jest taka, że Polacy bardzo głośno powiedzieli i bardzo jasno, że chcą zmiany, chcą czegoś nowego. Chcą czegoś nowszego niż to, co Zjednoczona Prawica nam oferowała przez te ostatnie osiem lat, ale też nie chcą powrotu do tego, co było - dodała.