Musiał opuścić Czechy, przyjął nazwisko żony i w Polsce pracował jako kierowca

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Stało się to podczas kontroli kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Akcja przeprowadzona została 22 stycznia przed terminalem Lotniska Chopina oraz na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zatrzymano dwóch obywateli Gruzji oraz jednego Turcji. Pracowali oni jako kierowcy w jednej z firm świadczących usługi przewozu osób przy wykorzystaniu popularnej aplikacji mobilnej. Żaden z mężczyzn nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie Polski.

Przyjął nazwisko żony

"Ponadto dane jednego z Gruzinów figurowały w systemie SIS w celu odmowy wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres trzech lat. Wpisu dokonała strona czeska w związku z negatywną decyzją, jaką cudzoziemiec otrzymał w trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pracę na terytorium Czech. Wprwdzie mężczyzna wrócił do Gruzji, ale zmienił nazwisko przybierając nazwisko żony i wyrobił nowy dokument podróży, po to, aby móc ominąć przepisy prawa i mieć możliwość ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen, co zresztą uczynił" - opisano w komunikacie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.