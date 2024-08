W wyniku gwałtownych ulew, które przeszły nocą przez Warszawę, doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego przy Potoku Służewieckim.

Do przerwania wału doszło na Błoniach Wilanowskich w okolicach ulicy Arbuzowej. Trwają intensywne działania strażaków przy Potoku Służewieckim nieopodal ulicy, gdzie doszło do przerwania wału przeciwpowodziowego. - W tym miejscu jest 30 domów zagrożonych. Właśnie przyjechał piach. Będziemy workować, a worki z piachem stawiać w drzwiach. Przystąpimy do wypompowywania wody z poziomu parteru i piwnic - powiedział podczas briefingu prasowego komendant miejski PSP w Warszawie Roman Krzywiec.