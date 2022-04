Tężnia "Maciejka" znów działa

W ursynowskim parku Jana Pawła II działa od piątku tężnia "Maciejka" oraz fontanna. Jak podał urząd dzielnicy, sezon potrwa do połowy października.

Tężnia "Maciejka" to jedno z ulubionych miejsc relaksu mieszkańców Ursynowa. Jak przekazał dzielnicowy ratusz, przed nowym sezonem została poddana przeglądowi technicznemu oraz wypełniona świeżą solanką. Będzie uruchamiana codziennie w godzinach 8.30 - 21.30 i będzie dostępna do połowy października.

Tężnia jest wykonana z drewna sosnowego, wypełnionego tarniną z korytem z litego modrzewia. Solanka, którą przywieziono z Buska-Zdroju, sprawi że powietrze w sąsiedztwie obiektu będzie jak w uzdrowisku. Gdy paruje solanka, powietrze wokół wzbogaca się o minerały, które wspomagają odbudowę i regenerację błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Działają one także stymulująco na pracę układu odpornościowego.

- "Maciejka" to pierwsza tężnia na Ursynowie. Powstała dzięki mieszkańcom w ramach budżetu partycypacyjnego. W tym roku zrealizujemy kolejną, również jako projekt obywatelski, tym razem przy Lasku Brzozowym nieopodal metra Natolin. Ze względu na czas wymagany do przeprowadzenia całego procesu inwestycyjnego, z drugiej tężni skorzystamy dopiero w 2023 roku - powiedział w komunikacie na ten temat zastępca burmistrza Ursynowa Bartosz Dominiak.

Zasady korzystania

Aby bezpiecznie korzystać z tężni, warto stosować się do zasad obowiązując dla takich miejsc. Należy zachować odległość minimum jednego metra od tarniny, jednorazowy seans powinien trwać do 45 minut, dzieci do ukończenia dziesiątego roku życia mogą przebywać na terenie tężni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.