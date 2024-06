Od co najmniej kilku dni na Tamce straszą ogromne dziury w jezdni. Przeszkody znajdują się na pasach rowerowych, dlatego kierujący jednośladami muszą zjeżdżać na jezdnię. Na miejscu pracują gazownicy, a przynajmniej powinni, bo - jak zauważają mieszkańcy - postępu robót nie widać.

Ulica Tamka, około 50 metrów za ulicą Kopernika. Co najmniej od kilku dni widać ogromną dziurę w jezdni, a w niej odkryte rury z gazem. Wszystko na popularnym i wąskim pasie rowerowym. Rowerzyści muszą zjeżdżać na jezdnię, by ominąć wygrodzenie. Ani to komfortowe, ani bezpieczne. Zwalniać muszą kierowcy, także miejskich autobusów. Kawałek dalej, po drugiej stronie ulicy, też na pasie rowerowym - druga dziura. Przy jednej i drugiej nie widać robotników.