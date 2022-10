"Wahadło" między Legionowem a Zegrzem. Kolejny etap budowy wiaduktu kolejowego

Od poniedziałku kierowców jadących drogą krajową numer 61, między Legionowem a Zegrzem czeka ruch wahadłowy. Drogowcy rozpoczynają kolejny etap prac związanych z budową wiaduktu kolejowego w Wieliszewie. Utrudnienia potrwają do połowy października.

Drogowcy ostrzegają, że od poniedziałku wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Wykonawca wyłączy z użytku jeden pas jezdni w rejonie wiaduktu. Ruch będzie odbywał się wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną. Dodatkowo, w trakcie szczytów komunikacyjnych możliwe jest ręczne kierowanie ruchem. Będzie też obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 kilometrów na godzinę.

Nowy wiadukt kolejowy w Wieliszewie

"Wykonawca będzie demontował szalunki i zabezpieczał spód ustroju nośnego konstrukcji obiektu przed korozją. Ponadto montowany będzie kolektor. Trwają prace związane z odwodnieniem obiektu. Pozostaje do wykonania odtworzenie torów, sieci: sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznych oraz roboty wykończeniowe" - informuje GDDKiA.

Prace przy budowie wiaduktu oznaczają, że od 1 lipca do 31 października zamknięty jest tor szlakowy pomiędzy Wieliszewem a Radzyminem. Przewoźnicy zapewniają pasażerom komunikację zastępczą.

Zbudują dwupasmówkę między Legionowem a Zegrzem

W ramach rozbudowy DK61 drogowcy zamierzają poszerzyć istniejącą trasę do dwujezdniowego przekroju z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Prace dotyczą 4,5-kilometrowego odcinka. Powstaną drogi dojazdowe do obsługi terenu przylegającego do krajówki.