Wodociągowcy będą pracować na Bielanach. Utrudniony przejazd, autobusy na objazdach

Zmiany w kursowaniu autobusów miejskich

Utrudnienia czekają też na mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej. Podczas prac zmienią się trasy autobusów linii: 114, 203, 210, 250, 409, 712, N01, N02, N41 i N58. Dla linii 203, 210, 250, 409, 712 i N58, w kierunku pętli Fort Wawrzyszew, Skibińskiego, Dąbrowa Zachodnia, Bródno-Podgrodzie i Rynek, objazd został wytyczony ulicami: Kasprowicza, aleją Reymonta i Wólczyńską. Z kolei autobusy 114 do pętli Bródno-Podgrodzie, N01 do pętli Ursynów Południowy N02 do Marysina i N41 do Dworca Centralnego pojadą Kasprowicza i aleją Reymonta. Autobusy linii 409 do pętli Cmentarz Północny-Brama Zach. będą kursowały Sokratesa i Kasprowicza, a N41 do pętli Młociny-UKSW – Sokratesa.