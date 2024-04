Stołeczni drogowcy poinformowali o priorytetach w zakresie remontów jezdni i budowy dróg rowerowych. Wskazali też miejsca, gdzie niebawem pojawi się więcej zieleni, a także podsumowali, co zostało do zrobienia w kwestii oświetlenia ulic.

Gdzie nowa nawierzchnia?

Tak będzie w przypadku remontów ulicy Marszałkowskiej w Śródmieściu (jezdnia zachodnia na odcinku od placu Bankowego do Królewskiej), Lalki w Ursusie (remont przejdą też chodniki), Odyńca na Mokotowie (od Niepodległości do Wołoskiej), Zamoyskiego na granicy Pragi Północ i Pragi Południe (od Targowej do Lubelskiej) oraz Ordona na Woli (pomiędzy Wolską i Kasprzaka). Prace na pięciu wymienionych ulicach mają potrwać od 4 do 6 miesięcy.