Biegacze inaugurują sezon. Kierowcy pojadą objazdami, zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej

Utrudnienia

Od godziny 0.00 w niedzielę przy ul. Nerudy 1 będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu – zakaz zatrzymywania pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na jezdni. Dla mieszkańców osiedla Chomiczówka oraz biegaczy udostępnione zostaną parkingi przy supermarketach i galeriach handlowych: od soboty, 4 lutego, od godz. 21 do niedzieli, 5 lutego, do godz. 17 przy ul. Aspekt 79, od soboty, od godz. 23 do niedzieli, do godz. 23 przy ul. Conrada 1, od soboty, od godz. 23 do niedzieli, do godz. 23 przy ul. Kasprowicza 117, w niedzielę, od godz. 7.30 do 20 przy ul. Powstańców Śląskich 126.