Przewrócił się autokar, tir uderzył w wóz strażacki. Kilkunastu rannych

Podsumowanie 2️⃣ wypadków w miejscowości Dawidy: zgłoszenie do służb godz. 2.58, 1️⃣7️⃣ osób poszkodowanych, w tym 1️⃣5️⃣ pasażerów autokaru w wieku od 17 do 59 lat. To ob. 🇺🇦, 1️⃣ 🇧🇾, 1️⃣🇪🇦, 3️⃣ 🇵🇱, w tym strażak i 48-letni kierowca TIR-a 🇺🇦. Obraż.: urazy głowy, k. pierś., rąk i nóg pic.twitter.com/kObGPNWgBP