Chcą rozbudować drogę pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią. Projekt skonsultują z mieszkańcami

Poszerzenie istniejącej drogi o dodatkową jezdnię, wybudowanie dróg serwisowych, ciągów pieszo-rowerowych, zbiorników retencyjnych i ekranów akustycznych. Takie rozwiązania zaproponowano w ramach koncepcji rozbudowy drogi krajowej numer 79 pomiędzy Piasecznem a początkiem obwodnicy Góry Kalwarii. - Zaprojektowane rozwiązania chcemy skonsultować ze społeczeństwem - zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

- W ramach opracowywanej koncepcji programowej dla rozbudowy DK79 pomiędzy Piasecznem (skrzyżowanie z ul. Syrenki) a początkiem obwodnicy Góry Kalwarii, projektanci zaproponowali rozwiązania techniczne dla odcinka od Solca do początku obwodnicy Góry Kalwarii. Polegają one między innymi na poszerzeniu istniejącej drogi o dodatkową jezdnię, wybudowaniu dróg tzw. serwisowych, czyli do obsługi ruchu lokalnego, ciągów pieszo-rowerowych, zbiorników retencyjnych, konstrukcji ekranów akustycznych - przekazała Małgorzata Tarnawska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Spotkanie z mieszkańcami

W czwartek, 13 kwietnia, o godzinie 16 w OSP Góra Kalwaria przy ulicy ks. Sajny 14 w Górze Kalwarii zaplanowane zostało spotkanie informacyjne dla mieszkańców i osób zainteresowanych projektem rozbudowy ok. 5,8 kilometrowego odcinka DK79 pomiędzy Solcem a początkiem obwodnicy Góry Kalwarii. - Będzie to czas na zapoznanie się z projektem, na zadawanie pytań i zgłaszanie postulatów. Następnie projektanci przeanalizują zgłaszane postulaty pod względem możliwych korekt przedstawionych rozwiązań technicznych. Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej przeprowadzimy drugą turę spotkań - zapowiedziała rzeczniczka.

Jak czytamy w opisie projektu, w ramach inwestycji istniejąca DK79 zostanie dostosowana do parametrów trasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Powstaną dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostęp do drogi będzie się odbywać poprzez węzły drogowe. Ponadto wybudowane i przebudowane zostaną drogi do obsługi terenów przyległych. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe lub rowerowe, zatoki autobusowe. Piesi i rowerzyści zyskają kładki. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawcą zadania o wartości ok. 5,3 miliona złotych jest firma Value Engineering. Zakończenie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej przewidywane jest na przełomie III i IV kwartału 2024 roku. W planowanym harmonogramie realizacji podano, że w IV kwartale 2023 roku nastąpiłoby złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Później - od 2027 do 2029 roku - to szacowane lata realizacji robót budowlanych.

Opracowanie koncepcji rozbudowy DK 79 GDDKiA

Jak wysłać opinię?

Materiały informacyjne wraz z formularzem opinii są udostępnione na stronie internetowej przygotowanej przez projektanta.

Swoje opinie mieszkańcy mogą wysyłać do 26 kwietnia 2023 roku.

Formularze można przesyłać na adres biura projektowego: - pocztą e-mail (skan lub zdjęcie obu stron formularza) na adres: koncepcja@dk79.pl - pocztą tradycyjną na adres: Value Engineering Sp. z o.o., Aleja Krakowska 22a, 02-284 Warszawa.

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl