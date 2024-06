Ojciec trafił na izbę wytrzeźwień, matka do zakładu karnego

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego okazało się, że ma on 1,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie powinien też wsiadać za kierownicę, bo już wcześniej zostały mu zatrzymane uprawnienia do kierowania pojazdami. Z kolei towarzysząca mu 24-latka była poszukiwana przez policję. - Kobieta miała do odbycia karę 25 dni pozbawienia wolności za niewykonaną karę pięć miesięcy ograniczenia wolności – wyjaśniła funkcjonariuszka.

W efekcie ani ojciec, ani matka nie wrócili z dziećmi do domu. Zostały one przekazane pod opiekę babci. Mężczyzna trafił na komendę do wytrzeźwienia, kobieta – do zakładu karnego.