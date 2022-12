20 wypadków, pięć osób nie żyje. Tragiczny bilans z mazowieckich dróg

W okresie świątecznym na mazowieckich drogach doszło do 20 wypadków, w których zginęło pięć osób. Najbardziej tragiczny okazały się przedświąteczny piątek i zakończenie świąt. Było więcej ofiar i rannych niż w ubiegłoroczne Boże Narodzenie – podsumowała policja.

- Od piątku 23 grudnia do poniedziałku 26 grudnia na mazowieckich drogach doszło do 20 wypadków, o 11 więcej niż w okresie Bożego Narodzenia w ubiegłym roku. W wypadkach drogowych zginęło pięć osób, zaś w ubiegłym roku w analogicznym okresie zginęła jedna. Rannych zostało 31 osób - o 21 więcej niż w ubiegłym roku w czasie świąt" - poinformowała we wtorek mł. asp. Malwina Wlazło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Dodała, że policjanci zatrzymali w tym roku 22 nietrzeźwych kierujących, o 10 mniej niż w 2021 r. Dane te dotyczą wyłącznie obszaru działania mazowieckiego garnizonu policji - bez Warszawy i okolicznych powiatów.