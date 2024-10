Włamali się do mieszkania w centrum Warszawy i urządzili w nim imprezę

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu od sierpnia pracowali nad sprawą nietypowego włamania do jednego z mieszkań przy ulicy Żurawiej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że sprawcy, oprócz kradzieży różnych rzeczy z lokalu, urządzili w nim także imprezę. Miejsce zdarzenia zostało poddane szczegółowym oględzinom przez technika kryminalistyki, który zabezpieczył liczne ślady. Mieszkanie było zdewastowane i splądrowane.

Chcieli przedłużyć zabawę, włamali się do mieszkania

Również policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali trzech obywateli Ukrainy, którzy - jak przyznali - wracając z dyskoteki chcieli przedłużyć sobie zabawę i postanowili włamać się do przypadkowego mieszkania przy ulicy Żurawiej. Z ustaleń policjantów wynika, że lokal przeznaczony był na wynajem krótkoterminowy. Sprawcy najpierw włamali się do skrzynki na klucze, przy użyciu których dostali się do środka.