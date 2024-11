Tramwaj na Wilanów z milionowym pasażerem

Ponad milion osób skorzystało z nowych linii tramwajowych 14 i 16. Łączą one Miasteczko Wilanów ze Śródmieściem, Bielanami i Ochotą. Milionowy pasażer wsiadł do "szesnastki" na przystanku Metro Świętokrzyska.

W piątek, 15 listopada, do tramwaju linii 16 (brygada 2, numer taborowy 4282, kierunek: Miasteczko Wilanów) o godzinie 9.30 na przystanku Metro Świętokrzyska wsiadł milionowy pasażer linii obsługujących nową trasę do Wilanowa. Była to czwarta osoba z dwudziestu, które wsiadły na tym przystanku. Takie dane podał ZTM, który korzysta z systemów zliczających pasażerów w tramwajach i autobusach.

Pierwszego dnia 75 tysięcy osób

Tramwaje linii 14 i 16 wystartowały 29 października na nowo wybudowanej trasie do Wilanowa. Pierwszego dnia wsiadło do nich prawie 75 tys. osób. W niektóre dni powszednie liczba pasażerów wsiadających do tych tramwajów już przewyższa tę z inauguracji. Dotychczasowy rekord padł 14 listopada – było to dokładnie 77 811 osób.

Dla porównania, do tramwajów linii 17, najdłuższej w Warszawie (23,4 km; 49 przystanków), codziennie wsiada 100-110 tys. osób.

Od momentu otwarcia nowych tras niemal połowa pasażerów – ponad 407 tys. pasażerów – podróżowało na "wilanowskim" odcinku nowej trasy (przystanki Miasteczko Wilanów – Goworka).

Na liniach 14 i 16 najpopularniejsze są właśnie nowe przystanki. Z danych ZTM wynika, że wśród 10 z największą liczbą wsiadających pasażerów, aż 7 to te na "wilanowskim" odcinku. Najwięcej osób wsiada i wysiada na dwóch przystankach w ścisłym centrum Warszawy, czyli przy rondzie R. Dmowskiego (ponad 125 tys. wejść i wyjść) i stacji metra Świętokrzyska (ponad 93 tys.), na trzecim miejscu w tym rankingu jest św. Bonifacego (ponad 76 tys.) i dalej kolejno: Dolna, Świątynia Opatrzności Bożej, Miasteczko Wilanów, Goworka, Oś Królewska, Nałęczowska, Hoża.

"Szesnastka" popularniejsza

Większą popularnością wśród pasażerów cieszy się linia 16 – zabiera około 75 procent podróżnych spośród wszystkich korzystających z obydwu nowych linii. Do 14 listopada skorzystało z niej ponad 737 tys. osób (w tym na nowym odcinku prawie 300 tys.), a z "czternastki" ponad 247 tys. (w tym na nowym odcinku ponad 115 tys.).

Największa liczba pasażerów jest przewożona w popołudniowym szczycie, między godz. 16 a 17 – ponad 10 procent wszystkich podróżnych; w szczycie porannym jest to około 7 procent.

"Wykorzystanie odcinka 'wilanowskiego' w obydwu szczytach jest bardziej zbliżone, co może świadczyć o tym, że ta trasa jest także dobrym połączeniem lokalnym (np. do znajomych czy szkoły), nie tylko w dalszych podróżach do innych dzielnic" - przekazał ZTM.

Trasa ma 6,5 kilometra

Trasa tramwajowa do Wilanowa została otwarta 29 października. Odcinek nowej trasy tramwajowej od skrzyżowania Belwederska, Gagarina, Spacerowa do terminala na Branickiego ma długość około 6,5 kilometra. Powstało na nim 12 zespołów przystankowych. Na końcu nie ma klasycznej pętli, dlatego trasę obsługują wyłącznie dwukierunkowe pojazdy koreańskiego marki Hyundai Rotem.

