Ratusz przeprasza aktywistów z Jazdowa: takie pismo nigdy nie powinno trafić do stowarzyszenia

"Takie pismo nigdy nie powinno trafić do stowarzyszenia"

Po tym, jak stowarzyszenie nagłośniło tę sytuację, w piątek doszło do spotkania z wiceprezydentem Tomaszem Bratkiem i wiceburmistrzem Śródmieścia Rafałem Krasuskim. Na spotkaniu nie pojawił się natomiast burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens. "Jesteśmy tym pozytywnie zaskoczeni bo jak mieliśmy się okazję przekonać, do tej pory działania Pana Burmistrza nie sprzyjają ani Osiedlu Jazdów, ani organizacjom które na nim działają" - skomentowali aktywiści we wpisie na Facebooku.

Władze stolicy przeprosiły za sytuację i zapewniły, że pismo nie powinno nigdy trafić do stowarzyszenia. Sposób komunikacji urzędników określono jako niefortunny. W odpowiedzi PAŃSTWOMIASTO wyraziło zaniepokojenie "niefortunnymi" działaniami urzędników. "Doprowadziły one do tego, że przez ponad tydzień cały nasz czas i uwagę musieliśmy poświęcić na wyjaśnianie tej sytuacji" - stwierdzili aktywiści.

"Działanie organizacji pozarządowych to uzupełnienie działań systemowych"

"Mamy nadzieje, że już żadne organizacje i żadni działacze oraz działaczki nie będą musieli przechodzić tego co my przeszliśmy. To wydarzenie pokazało nam, że musimy jeszcze dokładniej przyglądać się działaniom urzędników i Pana burmistrza Aleksandra Ferensa bo to właśnie Oni przygotowują się do przebudowy Osiedla Jazdów. Nie ukrywamy, że obecnie nasze zaufanie do Nich spadło do zera" - dodano.