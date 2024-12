Podziemna grota Elizeum do remontu. Znamy termin

Są pieniądze na ratowanie Elizeum Źródło: Stołeczny konserwator zabytków Są pieniądze na ratowanie Elizeum Źródło: Stołeczny konserwator zabytków Są pieniądze na ratowanie Elizeum Źródło: Stołeczny konserwator zabytków

"Z uwagi na porę roku pierwsze prace w Elizeum rozpoczną się na wiosnę 2025 r., a do tego czasu będą prowadzone działania przygotowawcze i organizacyjne" - zapowiadają urzędnicy ze stołecznego ratusza.

Dwa etapy prac

Remont będzie podzielony na dwa etapy. "Pierwsza faza prac będzie polegała na osuszaniu zabytku od wewnątrz i stałym monitoringu przez pół roku, a od zewnątrz na zabezpieczeniu przed wodami opadowymi. Ponadto, zostanie wykonana konstrukcja wspierająca kopułę. W drugiej fazie zostanie usunięta wierzchnia warstwa ziemi (odcinkami, nie można odkopać całej budowali na raz), mury zostaną oczyszczone, odgrzybione i wzmocnione a spoiny uzupełnione. Następnie zostanie odtworzona historyczna izolacji z gliny" - podaje ratusz.

Prace, które są współfinansowane z "Rządowego Programu Odbudowy Zabytków", mają potrwać do połowy 2028 roku i będą kosztowały ok. 4,9 mln zł. Wykona je firma Renewal Art Sp. z o.o.

To kolejny remont, który przejdzie Elizeum. W 2021 r. zakończyło się udrożnianie górnego wejścia, co zapewniło lepszą wentylację historycznego obiektu.

Podziemny salon brata króla

Elizeum zostało zaprojektowane przez wybitnego architekta Szymona B. Zuga, jako podziemny salon księcia Kazimierza Poniatowskiego (brata króla) w parku Na Książęcym (obecnie park im. Rydza Śmigłego przy ul. Książęcej). Niegdyś wnętrze groty było bogato dekorowane freskami, kolumnami, rzeźbami, sztukateriami. Jak podaje jednak konserwator, w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu po śmierci księcia w 1800 roku oraz wielu zaniedbań doszło do znacznej destrukcji wnętrza. W ciągu ostatnich dwustu lat wskutek porastania przez drzewa i krzewy prawie całkowitemu zniszczeniu uległa warstwa izolacji z gliny, którą grota była obłożona od zewnątrz. To ostatecznie doprowadziło do destrukcji historycznego wystroju.

Ceglaną budowlę w formie podziemnej rotundy zamykają cztery półkoliste nisze. Wokół przykrytej kopułą sali prowadzą położone wyżej korytarze przykryte sklepieniem kolebkowym. Światło dzienne dochodziło przez okrągły otwór w kopule, sala była też doświetlana świecami i kagankami. Do środka prowadzą drzwi umieszczone w masywie skarpy. W okresie świetności sala zimą była ogrzewana kominkiem, a podziemny korytarz łączył ją z tzw. Domkiem Imama, gdzie znajdowała się kuchnia.

W Elizeum prawdopodobnie odbywały się spotkania towarzyskie znanego z wystawnego stylu życia księcia Kazimierza. Gościom czas umilali muzycy ukryci na górnym korytarzu, który zapewniał dobrą akustykę. Elizeum, według niektórych przekazów, miało być też miejscem schadzek, a nawet spotkań loży masońskiej.

