W tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej zginął 37-letni mężczyzna, który jechał autem z żoną i dwójką dzieci. Wjechał w nich rozpędzony volkswagen, którym podróżowało pięć osób. Kobieta z tego samochodu trafiła w stanie ciężkim do szpitala. Trzem mężczyznom nic się nie stało, byli pijani. Trwają poszukiwania czwartego.

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na Trasie Łazienkowskiej na jezdni w kierunku Saskiej Kępy . Na profilu Miejskiego Reportera pojawiło się nagranie z kamery samochodowej świadka tragedii. Widać na nim dokładnie moment zderzenia. Osobowy ford porusza się prawym pasem jezdni. Nagle, na wysokości Torwaru, w kadrze pojawia się rozpędzony biały volkswagen, który uderza z ogromną siłą w tył forda. Ten zostaje zepchnięty na barierki.

Na miejscu policjanci zastali również trzech mężczyzn z volkswagena. - Byli nietrzeźwi. Pierwszy z nich, 22-latek miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie, a 27- i 28-latek po ponad promil. Zostali oni zatrzymani, a ich pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu do dalszych badań - przekazał policjant.

Czwarty mężczyzna uciekł

W poniedziałek rano prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował nas, że akta dotyczące tej sprawy mają dziś wpłynąć do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Okazało się, że volkswagenem podróżował jeszcze jeden mężczyzna. Trwają jego poszukiwania. Według śledczych, najprawdopodobniej to on kierował autem, które uderzyło w forda.