Niższe opłaty za odbiór śmieci, radni przedłużyli termin ich obowiązywania

Od tego roku tekstyliów nie można wyrzucać do śmieci zmieszanych. To problem dla wielu Polaków Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Radni poparli projekt uchwały dotyczącej przedłużenia terminu obowiązywania niższej opłaty za wywóz śmieci. Aktualne stawki pozostaną utrzymane do końca marca 2026 roku. Miesięcznie mieszkańcy domów jednorodzinnych płacą 91 złotych, a w zabudowie wielolokalowej - 60 złotych.

Stołeczni radni głosowali w czwartek w sprawie projektu uchwały przedłużającej do końca marca 2026 roku obowiązywanie niższej opłaty za wywóz śmieci. Przed głosowaniem szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura przypomniał, że w lutym jego klub złożył projekt uchwały, w którym obniżka opłat miałaby być bezterminowa.

- Narracja do wprowadzania podwyżek była taka, że zmuszał nas do tego rynek i brak możliwości kontrolowania przetwarzania odpadów. Teraz słyszmy, że ma być w końcu długo oczekiwana spalarnia. Więc jeśli ona jest, to już będzie lepiej i obniżka może być bezterminowa, bo możemy sami kontrolować ceny przetwarzania odpadów - zaznaczył Figura.

Obniżka cen za wywóz odpadów

W czerwcu radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór śmieci. Warszawiacy mieli płacić mniej od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Na marcowej sesji okres ten przedłużyli do końca marca 2026 r.

Warszawiacy będą nadal płacić miesięcznie za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej 91 zł (przed obniżką 107 zł), a za gospodarstwo domowe w zabudowie wielolokalowej 60 zł (przed obniżką 85 zł).

W tym samym okresie, jeżeli właściciel nieruchomości nie prowadzi selekcji śmieci, zapłaci w przypadku zabudowy jednorodzinnej 120 zł (wcześniej 170 zł), a w wielolokalowej 182 zł (214 zł).

Koszt utrzymania systemu okazał się niższy

W 2024 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów były niższe o 15,8 proc. niż planowano. Również w 2025 r. i w 2026 r. prognozowane koszty będą niższe - odpowiednio o 20 i 10 proc. W uzasadnieniu projektu uchwały podano, że wynika to przede wszystkim z niższych cen jednostkowych uzyskanych w prowadzonych zamówieniach publicznych na zagospodarowanie odpadów.

Sprawiło to, że wystąpiła nadwyżka, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w okresie 6 miesięcy, licząc od 1 października 2025 r.

"W 2024 r. dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe o ok. 1,4 proc. niż planowano, w związku z czym dokonano również aktualizacji planowanych dochodów w latach 2025-2026, przy założeniu, że zmiana stawek opłaty nastąpi w okresie od 1 października 2025 r. do 31 marca 2026 r." - napisano w uzasadnieniu.

Nadzór RIO

Nie zmieniła się kwota zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Nie zmieni się także wysokość stawek ustalonych dla nieruchomości niezamieszkanych, w tym domków letniskowych z uwagi na utrzymujący się na poziomie około dwóch procent znikomy udział tych nieruchomości w ogólnych kosztach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwała jest objęta zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.