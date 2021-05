Tajemnicza konstrukcja na Bulwarach Wiślanych

Jak podaje w komunikacie ratusz, we wnętrzu kapsuły znajdą się prace plastyczne i literackie, opisujące życie mieszkańców stolicy za 100 lat. Pierwsze jej otwarcie jest planowane za 10 lat, a następne w równych odstępach czasowych, co 25 lat. Warszawa jest trzecim miastem w Polsce, które gości u siebie kapsułę. Mobilna rzeźba została ustawiona obok Syrenki przy Bulwarach Wiślanych. Będzie tam stała do 31 lipca, a następnie wyruszy do kolejnego miasta.