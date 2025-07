Bieg Powstania Warszawskiego i filmowcy. Utrudnienia

Bieg Powstania Warszawskiego Źródło: TVN24

W zmaganiach na pięć lub dziesięć kilometrów wystartuje ok. 12 tys. osób. Podczas zawodów ulice na trasie biegu zostaną wyłączone z ruchu i parkowania. Autobusy i tramwaje będą kursowały objazdami – poinformował ZTM.

Trasa biegu

Krótszy bieg rozpocznie się o godzinie 20.30, a dłuższy o godzinie 21.20. Start dla obu dystansów będzie na ul. Bonifraterskiej, nieopodal Świętojerskiej.

Stamtąd uczestnicy krótszego pobiegną ulicami: Muranowską, Andersa, przez plac Inwalidów, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeżem Gdyńskim, Krajewskiego, Zakroczymską do Konwiktorskiej i mety. Z kolei biegacze na 10 kilometrów z ul. Krasińskiego skręcą w Gwiaździstą, którą dotrą za park Kępa Potocka do Wisłostrady. Tam wbiegną na Wybrzeże Gdyńskie i podobnie jak uczestnicy zawodów na krótszym dystansie ulicami: Krajewskiego, Zakroczymską i Konwiktorską do mety.

"W czasie zawodów piesi przejdą przez trasę biegu wyłącznie w wyznaczonych miejscach i pod nadzorem obsługi biegu lub policji" - poinformował ZTM.

Przygotowania do biegu rozpoczną się kilka godzin przed zawodami. W sobotę o godzinie 14.00 zostanie zamknięta ul. Konwiktorska, a godzinę później także Bonifraterska – od Konwiktorskiej do Świętojerskiej.

Do godziny 19.00 mieszkańcy przejadą jednym pasem ulicy Bonifraterskiej, między Muranowską a Wałową, do Sapieżyńskiej. Ulicą Sanguszki pojadą jedynie mieszkańcy Nowego Miasta.

Około godziny 19.00 zostanie zamknięty również przejazd przez plac Krasińskich. Kierowcy skręcą w ulicę Długą. Później, w godzinach 20.30-21.30, osoby jadące Miodową będą kierowane w ulicę Kapucyńską i na Trasę W-Z. W tym czasie na placu Teatralnym nie będzie można wjechać w Senatorską w kierunku placu Zamkowego.

Wieczorne utrudnienia

O godzinie 20.00 zostanie zamknięta ulica Andersa, od Muranowskiej do Zajączka, a także Krajewskiego, Jeziorańskiego i Zakroczymska. Z ulicy Słomińskiego w Dawidowskiego skręcą jedynie mieszkańcy pobliskich osiedli.

Ruch na plac Krasińskich oraz na ulice Andersa i Muranowską wróci około godziny 22.00, a godzinę później także na Krajewskiego, Jeziorańskiego i Zakroczymską. Do końca soboty będzie nieprzejezdna ulica Bonifraterska. Najdłużej będzie zamknięta ulica Konwiktorska. Samochody będą mogły nią jeździć w niedzielę od godziny 3.00.

Na Żoliborzu o godzinie 20.00 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Mickiewicza prowadząca w stronę Bielan, od wiaduktu kolejowego do placu Inwalidów. Kierowcy wyjeżdżający z placu Inwalidów dojadą jednym pasem ulicy Mickiewicza tylko do Zajączka, gdzie będą musieli skręcić w prawo. Z ulicy Zajączka, po obu stronach, nie będzie wyjazdu na Mickiewicza.

Także o godzinie 20.00 zostanie wyłączony z ruchu plac Inwalidów oraz ulice Czarnieckiego i aleja Wojska Polskiego – po stronie Cytadeli. Nieprzejezdny stanie się również fragment ulicy Krasińskiego od Wisłostrady do Czarnieckiego. Z Dziennikarskiej będzie skręt w prawo w ulicę Krasińskiego. Natomiast na placu Wilsona kierowcy nie skręcą w Krasińskiego w stronę Wisłostrady.

Ruch na poszczególnych ulicach będzie wracał stopniowo, w miarę opuszczania trasy przez ostatniego zawodnika. Około godziny 22.00 zaplanowano otwarcie ulicy Mickiewicza. Pół godziny później samochody pojadą przez plac Inwalidów oraz ulicami Czarnieckiego, Krasińskiego i aleją Wojska Polskiego.

Utrudnienia na Wisłostradzie

Na Bielanach o godz. 20.00 zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w stronę Wilanowa, na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie do ul. Wenedów. Kierowcy nie zjadą na Wybrzeże Gdyńskie z Pułkowej, mostu Skłodowskiej-Curie, Trasy AK i mostu Grota-Roweckiego. Ruch na jezdni w stronę Gdańska będzie bez utrudnień. W czasie zawodów kierowcy nie skręcą w ulice Sanguszki, Krasińskiego i Gwiaździstą. Zamknięty fragment Wisłostrady będzie można ominąć ulicami Jagiellońską lub Wysockiego.

O godzinie 21.00 zostanie wyłączona z ruchu ulica Gwiaździsta. Zamknięte będą również wyjazdy z osiedli. Ulice Potocka i Tczewska stracą połączenie z Gwiaździstą, a Podleśną będzie można wjechać wyłącznie na osiedle. Ruch na Gwiaździstą wróci ok. 22.30.

W dniu zawodów nie będzie można zaparkować samochodów. Przez całą sobotę, 27 lipca, samochodów nie będzie można zaparkować na ulicach Konwiktorskiej i Bonifraterskiej, między Muranowską a Świętojańską. Później, o godzinie 15.00, zakazy zaczną obowiązywać także na ulicach Sapieżyńskiej i Wałowej. Na pozostałych drogach zakaz parkowania będzie od godziny 20.00 do końca dnia.

"Wraz z rozpoczęciem przygotowań do imprezy i zamykaniem kolejnych ulic na trasy objazdowe pojadą autobusy linii: 100, 114, 116, 121, 122, 157, 178, 180, 185, 197, 503 i 518, a kursowanie tramwajów linii 15 będzie zawieszone" – poinformował ZTM.

Uczestnicy 34. Biegu Powstania Warszawskiego w sobotę na podstawie numeru startowego są uprawnieni do nieodpłatnych przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej (autobusami, tramwajami, metrem, pociągami SKM, KM i WKD) w granicach I strefy biletowej ZTM.

Zawieszone zostaną przystanki: Piękna, Pl. Na Rozdrożu, Łazienki Królewskie i Spacerowa.