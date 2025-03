Baner wyborczy na miejskim parkingu Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Plakat wyborczy Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata na prezydenta Polski, zawisł na ogrodzeniu miejskiego parkingu na Podzamczu. Urzędnicy tłumaczą, że nie ma w tym nic zdrożnego, bo to jedno z miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie podobnych materiałów. Inni kandydaci również mogą z niego skorzystać.

Plakat promujący Rafała Trzaskowskiego jako kandydata na prezydenta Polski pojawił się tuż przy bramie strzeżonego parkingu przy ulicy Bugaj. Wjazd znajduje się od strony Wisłostrady, dlatego jest on doskonale widoczny dla kierowców jadących w kierunku Mokotowa.

Parking należy do Zarządu Terenów Publicznych, czyli miejskiej jednostki budżetowej, która zajmuje się reprezentacyjnymi terenami na obszarze Śródmieścia. Zapytaliśmy urzędników o to, na jakich zasadach baner został umieszczony na ogrodzeniu miejskiego parkingu.

- Miasto jest zobowiązane do tego, żeby wyznaczyć miejsca do bezpłatnego rozwieszania obwieszczeń i plakatów wyborczych. W zakresie naszej jednostki i dzielnicy Śródmieście wskazano cztery lokalizacje. To tablica ogłoszeń na targowisku przy Hali Mirowskiej oraz ogrodzenie trzech parkingów: na ulicy Bugaj, ulicy Boleść od strony Mostowej i ulicy Karasia - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Arkadiusz Łapkiewicz, dyrektor Zarządu Terenów Publicznych.

"Przywołane miejsce jest jednym z kilkudziesięciu na terenie dzielnicy Śródmieście, gdzie wszystkie komitety wyborcze mogą umieszczać bezpłatnie swoje plakaty" - przekazał naszej redakcji wydział prasowy urzędu miasta.

Gdzie można umieszczać ogłoszenia wyborcze?

Dyrektor ZTP wyjaśnia, że pełna lista takich lokalizacji jest dostępna w "Informacji prezydenta m.st. Warszawy na temat wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych".

Taki dokument jest publikowany przez władze miasta przed każdymi wyborami powszechnymi. Są w nim wyliczone miejskie tablice i słupy ogłoszeniowe oraz inne obiekty, gdzie dozwolone jest wywieszanie obwieszczeń urzędowych dotyczących wyborów lub bezpłatne wywieszanie materiałów kampanijnych, znajdujące się w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Przykładowo uwzględnia on tablice ogłoszeniowe na terenie urzędów, miejskich szkół i przedszkoli, bibliotek, domów kultury, ośrodków sportu czy studni oligoceńskich, gdzie można zamieszczać tylko oficjalne obwieszczenia. Są w nim też ujęte miejsca do umieszczania ogłoszeń w przestrzeni publicznej, takie jak tablice przy bazarach, pętlach autobusowych i tramwajowych czy skwerach.

Wydział prasowy stołecznego ratusza tłumaczy, że obowiązek wyznaczenia takich miejsc na terenie samorządu nakłada Kodeks wyborczy. Następnie ich wykaz podawany jest do publicznej wiadomości. Mieszkańcy mogą zapoznać się z nim na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115, w biuletynie informacji publicznej oraz na stronach poszczególnych dzielnic. Znajdują się tam także wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu wyborów prezydenckich.

Komitety wyborcze mogą także zamieszczać materiały na wybranych obiektach inżynierskich takich jak: mosty, wiadukty, estakady, kładki dla pieszych, podlegających Zarządowi Dróg Miejskich. W tym przypadku konieczne jest jednak wystąpienie do drogowców z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wiąże się to także z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Jej wysokość jest uzależniona od liczby metrów kwadratowych powierzchni reklamy oraz liczby dni zajmowania pasa drogowego.

Wybory prezydenckie 2025 - kto kandyduje?

Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w następujących terminach: 18 maja 2025 - pierwsza tura oraz 1 czerwca - druga tura.

Z informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że na dzień 25 marca zarejestrowano oficjalnie siedmiu kandydatów: Artura Bartoszewicza (kandydat niezależny), Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), Szymona Hołownię (Polska 2050), Sławomira Mentzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość), Karola Nawrockiego (kandydat niezależny popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Rafała Trzaskowskiego (Platforma Obywatelska) oraz Adriana Zandberga (Razem).