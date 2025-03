Najszybszy Marokańczyk i Argentynka. Polacy na czwartym miejscu

Uczestnicy na trasie 16. Półmaratonu Warszawskiego ( materiał archiwalny) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zakończyła się rywalizacja w Półmaratonie Warszawskim. Jako pierwszy linię mety przekroczył Marokańczyk Soufian Bouquantar czasem 1:02.24. Drugi był jego rodak Mohamed El Ghazouany. Najszybszą kobietą była Daiana Ocampo z Argentyny. Zarówno Polak Adam Nowicki, jak i Polka Sabina Jarząbek zajęli czwarte miejsca.

Bouquantar miał cztery sekundy przewagi nad El Ghazouanym. Trzecie miejsce zajął Kenijczyk Edwin Cheruiyot Soi - 1:02.32. Nowicki uplasował się tuż za podium czasem 1:02.51.

Ocampo triumfowała czasem 1:10.48. Druga była Ukrainka Wiktoria Kaliużna - 1:12.13, a trzecia Kenijka Sylvia Mboga Medugu - 1:12.20. Czwartej Sabinie Jarząbek do podium zabrakło 27 sekund. Na starcie półmaratonu stanęło niemal 15 tysięcy osób.

Towarzyszący bieg na 5 kilometrów czasem 14.34 wygrał Mikołaj Czeronek. Drugie miejsce ze stratą sekundy zajął Dariusz Nowakowski, a trzeci był Jakub Napierała - 14.44. Najszybszą kobietą była Elżbieta Glinka, która przebiegła 5 kilometrow w 16.02. Na podium stanęły też Agnieszka Chorzępa - 16.33 i Ewa Jagielska - 16.36.

Wyjatkowa nazwa

Biegacze półmaratonu ruszyli z mostu Poniatowskiego na błonia Stadionu Narodowego w Półmaratonie Warszawskim. Trasa wiodła przez Śródmieście, Żoliborz, Bielany oraz obie Pragi. Towarzyszył mu Bieg na Piątkę. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej musieli liczyć się z utrudnieniami.

Tegoroczna edycja imprezy przyjęła wyjątkową nazwę, zrywającą z tradycją kolejnej numeracji zawodów. Nie będzie to "19.", tylko "116 123. Półmaraton Warszawski". Organizatorzy chcą w ten sposób zwrócić uwagę na jeden z najistotniejszych problemów współczesnego świata - zdrowie psychiczne. "Cyfry przez nazwą biegu to bezpośrednie odwołanie do numeru telefonu zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Linia oraz platforma 116sos.pl działają codziennie i przez całą dobę, oferując wsparcie psychologiczne każdemu, kto tego potrzebuje" - wyjaśnia stołeczny ratusz.