Znaczny spadek nowych zakażeń na Mazowszu

Mazowsze jest na ósmym miejscu wśród województw pod względem nowych zakażeń COVID-19 - wynika z niedzielnych danych Ministerstwa Zdrowia. To oznacza spadek od ostatniej doby. Nieco mniej zachorowań odnotowano także w stolicy.

Jak czytamy dalej, w ciągu ostatniej doby zmarły łącznie trzy osoby. To pacjenci między 69. a 81. rokiem życia.

Do tej pory całkowita liczba zakażeń w kraju wynosi 37 891, z czego zmarło 1 571 osób.

COVID-19 na Mazowszu

Na Mazowszu w ciągu doby zmalała liczba potwierdzonych pozytywnych testów na koronawirusa. Jeszcze dzień wcześniej, 11 lipca było ich 45 . Z najnowszych danych wynika, że jest ich osiem. To oznacza, że liczba ta zmalała w ciągu doby ponad pięciokrotnie. Ostatni taki spadek zachorowań odnotowano 7 lipca, kiedy pozytywne testy na COVID-19 potwierdzono u sześciu osób. Szczyt zachorowań odnotowywano w województwie mazowieckim na przełomie marca i kwietnia, kiedy dzienna liczba zakażeń wynosiła ponad 100. Rekord padł 7 kwietnia, kiedy koronawirusa potwierdzono u 184 osób. Od początku lipca liczba zachorowań nie przekroczyła 50.

Zakażenia w Warszawie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Warszawie podał też najnowsze statystyki dla stolicy. Stan na 12 lipca to sześć nowych przypadków zakażeń COVID-19. Dzień wcześniej, w sobotę potwierdzono ich 11. To oznacza minimalny spadek. Łączna liczba wszystkich potwierdzonych przypadków w Warszawie od początku epidemii to 1749.