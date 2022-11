- Około godziny 18.50 doszło do zderzenia na wewnętrznej zajezdni. Tam zderzyły się pojazd osobowy marki Ford z lokomotywą. Kierowcy są trzeźwi, brak osób rannych - przekazała Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu był Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl. - To jest teren zamknięty dla ruchu. Wjeżdżać tu mogą tylko pojazdy PKP, Kolei Mazowieckich i służb miejskich. Są tutaj bocznice kolejowe i to tutaj doszło do zderzenia. Samochód wjechał pod lokomotywę. Pociąg uderzył w jego bok - relacjonował.