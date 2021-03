Rzeczniczka Szpitala Narodowego: coraz młodsze osoby przechodzą chorobę dość ciężko

Rzeczniczka Szpitala Narodowego przyznała na antenie TVN24, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni do placówki trafia coraz więcej pacjentów. - Niepokojące jest to, że aż jedna piąta to osoby przed 50. rokiem życia - zaznaczyła.

Podzieliła się również niepokojącymi spostrzeżeniami dotyczącymi wieku przyjmowanych do szpitala pacjentów. - Niepokojące jest to, że aż jedna piąta pacjentów przebywających w tym momencie w Szpitalu Narodowym to osoby przed 50. rokiem życia. Z tego, co przekazuje nam zespól lekarski, to to, że coraz młodsze osoby przechodzą chorobę dość ciężko - poinformowała rzeczniczka.