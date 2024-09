Deweloper buduje osiedle. Jagiellońska miesiąc bez tramwajów

Do końca października tramwaje nie będą jeździły ulicą Jagiellońską między rondem Starzyńskiego a pętlą na Żeraniu. Powodem jest budowa dojazdu do powstającego w okolicy osiedla. Uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza.

Mennica Polska, która buduje przy ulicy Jagiellońskiej osiedle, będzie wykonywać dojazdy do bloków. Jak podał w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, deweloper przebuduje jeden z istniejących przejazdów przez torowisko tramwajowe, a także wybuduje drugi przejazd w nowym miejscu. Powstanie on na wysokości wylotu ulicy Budzyńskiej-Tylickiej.

Tramwaje na zmienionych trasach

Od 30 września do 31 października tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli Żerań FSO. Trasy tramwajów linii 18 i 20 zostaną skrócone do pętli Ratuszowa Zoo, czyli "dwudziestki" z ulicy Ratuszowej skręcą na pętlę a tramwaje 18 na rondzie Starzyńskiego pojadą w Jagiellońską w prawo.